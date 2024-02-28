اليابان تبدأ المرحلة الرابعة من عملية تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما

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طوكيو - (جيجي برس)-- ستبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة في السنة المالية 2023 للمياه المعالجة المحتوية على التريتيوم من محطة فوكوشيما رقم 1 للطاقة النووية المعطوبة إلى البحر صباح الأربعاء، حسبما ذكرت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة ”تيبكو“.

وفي المرحلة الرابعة التي تستمر حتى 17 مارس/ آذار، ستقوم شركة تيبكو بتصريف حوالي 7800 طن من المياه المعالجة من مسافة كيلومتر واحد قبالة الساحل عبر نفق تحت البحر بعد تخفيفها بمياه البحر.

وتم تصريف ما مجموعه حوالي 23400 طن من المياه المعالجة إلى البحر في المراحل الثلاث السابقة منذ أغسطس/ آب 2023.

وتخطط شركة تيبكو لتصريف ما مجموعه حوالي 54.600 طن على 7 مراحل في السنة المالية 2024، التي تبدأ في أبريل/ نيسان.

وتواصل الشركة وآخرون مراقبة مستويات التريتيوم في مياه البحر والمنتجات السمكية، والتي كانت حتى الآن أقل بكثير من المعايير التي حددتها الحكومة.

(النص الأصل باللغة الإنكليزية، جيجي برس)