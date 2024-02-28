أوكرانيا تأمل الحصول على معدات دفاع جوي من اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب السفير الأوكراني لدى اليابان سيرغي كورسونسكي، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تزود اليابان بلاده بمعدات دفاع جوي للتعامل مع الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية.

وفي مؤتمر صحفي في طوكيو بمناسبة مرور عامين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قال كورسونسكي إن مثل هذه المعدات هي المساعدة ”الأولى“ التي تتوقعها أوكرانيا من اليابان، تليها المساعدة الاقتصادية ومساعدات إعادة الإعمار.

وقال كورسونسكي: ”المعدات المضادة للصواريخ والمضادة للطائرات بدون طيار ليست مصممة لقتل البشر“ بل ”لحماية البشر“.

وأشار إلى أن تزويد اليابان لأوكرانيا بمثل هذه المعدات لن يتعارض مع دستور اليابان السلمي.

وقال السفير ”نحن لا نطلب من (اليابان) أن تقاتل من أجلنا. سنقوم بهذه المهمة“. ”ساعدونا بكل الطرق الممكنة.“

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)