اليابان.. مخاوف ديموغرافية بسبب انخفاض معدل المواليد إلى معدل قياسي

أخبار اليابان

طوكيز - (جيجي برس)-- بلغ إجمالي عدد الأطفال المولودين في اليابان 758631 طفلًا في عام 2023، مسجلاً مستوى قياسيًا في الانخفاض للسنة الثامنة على التوالي، ويمثل نصف الرقم الذي بلغ حوالي 1.5 مليون طفل تم تسجيله في عام 1983، وفقًا لتقرير أولي لوزارة الصحة. أظهر الثلاثاء.

وانخفض رقم عام 2023 بمقدار 41097، أو 5.1%، عن الإجمالي الأولي للعام السابق البالغ 799728.

وسط جائحة كورونا، انخفض عدد الزيجات في عام 2020 إلى أدنى مستوياته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، وانخفض الرقم إلى أقل من ذلك في عام 2021. وربما لعب هذا دورًا في انخفاض عدد المواليد العام الماضي.

وقال مسؤول بوزارة الصحة: ”يميل الناس إلى الزواج والإنجاب في وقت لاحق من حياتهم، وبالإضافة إلى ذلك، ربما يكون فيروس كورونا قد أثر على الزواج والولادات“.

وقد قدر المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي في عام 2023 أن عدد سكان اليابان سينخفض إلى أقل من 100 مليون في عام 2056 وإلى 87 مليون في عام 2070.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)