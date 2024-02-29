شركة رابيدوس اليابانية تطور رقائق إلكترونية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة أمريكية ناشئة

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس) -- قالت شركة رابيدوس اليابانية لصناعة الرقائق يوم الثلاثاء إنها ستقوم بتطوير مكون أشباه الموصلات لمحركات الذكاء الاصطناعي بالاشتراك مع شريكتها الأمريكية Tenstorrent Holdings Inc.

ستقوم الشركتان بتطوير مسرع حافة الذكاء الاصطناعي، والذي يتيح التعلم الآلي السريع لمحركات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وتريد رابيدوس الاستفادة من خبرة Tenstorrent في التصميم لدعم إنتاج أشباه الموصلات في اليابان. وستقوم الشركة الكندية الناشئة بتطوير وحدات المعالجة المركزية أو ما تعرف بـ CPU للأجهزة المخطط إنتاجها.

تأسست رابيدوس في عام 2022، وتهدف إلى إنتاج رقائق الجيل التالي في اليابان بعرض خط دائرة يبلغ 2 نانومتر بدعم حكومي. وهي تقوم ببناء مصنع في شيتوس، هوكايدو، أقصى شمال اليابان.

ومن ناحية أخرى، تعد شركة Nvidia الأمريكية حاليا رائدة في تطوير أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. إلا أن البحث والتطوير الذي تقوم به شركة رابيدوس وغيرها من الشركات اليابانية يشهد تسارعا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)