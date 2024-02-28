【فيديو】 تحويل «القط الحافلة» من عالم الأنيمي إلى واقع حي في اليابان

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آيتشي - سيتم تشغيل سيارة كهربائية مصممة على غرار ”القط الحافلة“، الذي ظهر في فيلم هاياو ميازاكي ”Tonari no Totoro“ (جاري توتورو)، اعتبارًا من 16 مارس/ آذار في متنزه غيبلي في ناغاكوتي، محافظة آيتشي.

تم الكشف عن ”القط الحافلة“ للصحافة يوم الثلاثاء في الحديقة، التي تقع داخل الحديقة التذكارية لمعرض إكسبو العالمي الذي سيقام عام 2005. سوف تقطع الحافلة حوالي كيلومترين عبر المنتزه في حوالي 10 دقائق. وستكون الأجرة 1000 ين للبالغين و500 ين للأطفال.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)