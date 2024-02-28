هوندا تطرح سيارة تعمل بخلايا الوقود خلال فصل الصيف في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت شركة هوندا موتور اليوم الأربعاء إنها ستطرح سيارة تعمل بخلايا الوقود في اليابان هذا الصيف.

وقالت الشركة إن هوندا ستصبح أول شركة تصنيع سيارات يابانية تطلق طراز FCV يتميز بوظيفة الشحن الإضافي.

يمكن إعادة شحن سيارة CR-V e:FCEV في المنزل أو أثناء التنقل. وسوف تعتمد على طراز CR-V، طراز سيارات الدفع الرباعي الأساسي لشركة هوندا والذي يتم بيعه في دول بما في ذلك الولايات المتحدة والصين. ولم يتم بعد تحديد سعر طراز السيارة الجديد.

وسوف تعتمد نظام خلايا الوقود الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل شركة هوندا وشركة السيارات الأمريكية العملاقة جنرال موتورز.

يمكن لسيارة CR-V e:FCEV السفر لمسافة لا تقل عن 600 كيلومتر بخزان كامل من الهيدروجين وأكثر من 60 كيلومترًا بشحنة بطارية واحدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)