متوسط سعر الشقة في اليابان يصل إلى مستوى قياسي للسنة السابعة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بلغ متوسط سعر الوحدة للوحدات السكنية الجديدة المطروحة للبيع في اليابان العام الماضي 59.11 مليون ين، بزيادة 15.4% عن العام السابق، مسجلاً رقماً قياسياً للعام السابع على التوالي

وقد ارتفع متوسط السعر على مستوى البلاد بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء والعمالة، بالإضافة إلى عدد من العقارات الفخمة في وسط طوكيو.

وفي منطقة العاصمة طوكيو، التي تضم طوكيو والمحافظات المجاورة كاناغاوا، سايتاما، وتشيبا، بلغ متوسط السعر 81.01 مليون ين.

وفي أحياء طوكيو الـ 23، ارتفع متوسط السعر بنسبة 40% ليصل إلى 114.83 مليون ين، متجاوزًا 100 مليون ين للمرة الأولى.

وفي منطقة كينكي الغربية، التي تغطي محافظات أوساكا، كيوتو، هيوغو، نارا، شيغا، وواكاياما، بلغ متوسط السعر 46.66 مليون ين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)