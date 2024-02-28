ميتسوبيشي تدرس بيع جميع أسهمها في كنتاكي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تدرس شركة ميتسوبيشي التجارية اليابانية بيع جميع أسهمها في شركة كنتاكي اليابان القابضة المحدودة، التي تدير سلسلة مطاعم كنتاكي فرايد تشيكن في البلاد، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من الأرباح القوية التي حققتها شركة كنتاكي اليابان، تهدف شركة ميتسوبيشي إلى تحويل استثماراتها إلى مشروع أكثر ربحية، حسبما قال الأشخاص.

وكانت شركة ميتسوبيشي، أكبر مساهم في شركة كنتاكي اليابان بحصة تبلغ نحو 35%، ترسل مسؤولين تنفيذيين للعمل كرؤساء لمشغلي المطاعم.

ومن المتوقع أن تجري الشركة التجارية محادثات مع شركات متعددة بشأن بيع حصة شركة كنتاكي اليابان. ويعتقد أن سلسلة مطاعم كبرى وغيرها مهتمة بشراء الأسهم.

تمتعت شركة كنتاكي اليابان بأرباح مستقرة حتى أثناء جائحة كورونا بفضل شعبية الأطعمة الجاهزة. وتستفيد الشركة أيضًا من الزيادات في الأسعار وفتح المتاجر الجديدة، مما دفعها إلى رفع تقديرات أرباحها للسنة المنتهية في مارس/ آذار في 13 فبراير/ شباط.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)