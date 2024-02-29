نيسان تهدف إلى بدء خدمات القيادة الذاتية في السنة المالية 2027

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يوكوهاما - (جيجي برس)-- قالت شركة نيسان موتور يوم الأربعاء إنها تهدف إلى إطلاق خدمات القيادة الذاتية في يوكوهاما، جنوب طوكيو، وأماكن أخرى بين العامين الماليين 2027 و2028.

سيتم أيضًا اختيار بعض البلديات الأخرى للخدمات. تخطط نيسان لتحديد رسوم الخدمة أقل من أسعار سيارات الأجرة.

في البداية، سيكون السائقون حاضرين في المركبات ذاتية القيادة. وتأمل الشركة أن تبدأ عملياتها بدون سائقين خلال فترة السنتين، اعتمادًا على التقدم في التطور التكنولوجي والتدابير التنظيمية.

قبل إطلاق الخدمة، ستقوم نيسان بإجراء عروض توضيحية لخدمات القيادة الذاتية الخاصة بها مجانًا في يوكوهاما بين العامين الماليين 2025 و2026، للمستخدمين الذين يقومون بالتسجيل مسبقًا.

وسيتم إنشاء العشرات من محطات توقف السيارات في مناطق الخدمة، حيث سيتمكن المستخدمون من العثور على أقرب سيارة متاحة من خلال التطبيق. تخطط نيسان لاستخدام ما يصل إلى 20 سيارة سيرينا مع أنظمة القيادة الذاتية للخدمات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)