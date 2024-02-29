اليابان توفر المزيد من فرص العمل للطلاب الأجانب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت وكالة خدمات الهجرة اليوم الخميس أن اليابان ستوسع فرص العمل للطلاب الأجانب الذين تخرجوا من المدارس المهنية، بهدف الحفاظ على الأجانب الموهوبين في البلاد.

ستمنح الحكومة الأجانب الذين تخرجوا من المدارس المهنية المعتمدة في اليابان وضع إقامة يعادل ذلك الممنوح لخريجي الجامعات.

حاليًا، يُطلب من الطلاب الأجانب الحصول على تأشيرة ضمن فئة مهندس أو متخصص في العلوم الإنسانية أو الخدمات الدولية إذا كانوا يرغبون في القيام بوظيفة مكتبية في اليابان بعد التخرج.

كما يجب أن تكون الدورات التي يدرسها خريجو المدارس المهنية من الخارج ذات صلة إلى حد ما بالوظائف التي يرغبون في الحصول عليها، وهو مطلب يمنع العديد من الطلاب الأجانب من البقاء في اليابان.

وقالت وكالة الهجرة إنها ستحكم بمرونة على مدى الصلة بين تخصصات الطلاب الأجانب الذين تخرجوا من المدارس المهنية المعتمدة من قبل وزير التعليم ووظائفهم المخطط لها كما تفعل مع خريجي الجامعات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)