شركة ميتسوبيشي بنسل تستحوذ على شركة لامي الألمانية لصناعة الأقلام

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس)-- قالت شركة ميتسوبيشي لأقلام الرصاص يوم الخميس إنها ستستحوذ على جميع الأسهم القائمة في شركة تصنيع أدوات الكتابة الألمانية لامي من العائلة المؤسسة لها لجعلها شركة فرعية مملوكة بالكامل.

وتهدف الشركة اليابانية إلى الاستفادة من علامة لامي التجارية المشهورة عالميًا لتعزيز توسعها الخارجي حيث من المتوقع أن يتقلص سوق الأدوات المكتبية في اليابان وسط انخفاض معدل المواليد وجهود التحول الرقمي في البلاد.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

تأسست الشركة الألمانية عام 1930، وتقوم ببيع أقلام الحبر الجاف وأقلام الحبر بأسعار متوسطة إلى مرتفعة، خاصة في أوروبا.

ومن خلال عملية الاستحواذ، تخطط شركة ميتسوبيشي لأقلام الرصاص لتوسيع تشكيلة منتجاتها في النطاق السعري الأعلى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)