11 ألف شخص ما زالوا يعيشون في مراكز الإيواء بعد مرور شهرين من زلزال وسط اليابان

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس)-- لا يزال حوالي 11400 شخص يعيشون في ملاجئ الإخلاء في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان، وذلك بعد شهرين من وقوع زلزال هائل ضرب شبه جزيرة نوتو في يوم رأس السنة الجديدة.

وحتى يوم الخميس، أدى الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة، والذي وصل إلى أقصى شدة زلزالية تبلغ 7 درجات على المقياس الياباني، إلى مقتل 241 شخصًا، توفي 15 منهم لأسباب غير مباشرة، ولا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين.

وتضرر ما مجموعه 75 ألف منزل في الكارثة.

وفي حين تم حل انقطاع المياه تدريجياً في إيشيكاوا، لا يزال حوالي 18.880 منزلاً بدون مياه جارية، بما في ذلك 4.650 منزلاً في جميع أنحاء مدينة سوزو.

ولا يزال نحو 790 منزلا يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، خاصة في سوزو ومدينة واجيما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)