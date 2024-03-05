بعد مرور 13 عامًا: المحافظات المتضررة بشدة تشجع التعلم عن الكوارث

أخبار اليابان

ميياغي - (جيجي برس)-- لتذكير الناس بالدروس المستفادة من الزلزال المدمر والتسونامي الذي ضرب شمال شرق اليابان قبل 13 عامًا، يعمل المسؤولون في المحافظات الأكثر تضررًا في إيواتي وميياغي وفوكوشيما على تشجيع زيارات تثقيفية للمناطق المنكوبة بالكارثة.

يتسابق المسؤولون في المحافظات للحفاظ على كارثة 11 مارس/ آذار 2011 من النسيان، مع الترويج للسياحة أيضًا.

وزار 33 متحفًا تذكاريًا في المحافظات الثلاث رقمًا قياسيًا بلغ حوالي 1.56 مليون شخص في عام 2023، بزيادة 1.3 ضعفًا عن العام السابق، وفقًا لشبكة 3.11 التذكارية، وهي منظمة غير ربحية.

في ديسمبر/كانون الأول، قام 10 طلاب من المدارس الإعدادية من سوميتا في محافظة إيواتي الداخلية بزيارة متحف إيواتي التذكاري لتسونامي، الواقع في مدينة ريكوزينتاكاتا.

وقال أحد موظفي المتحف للطلاب: ”أنت لا تعرف متى أو أين ستحدث الكارثة. يرجى التفكير في هذا الأمر من خلال المعرض“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)