اليابان تراجع المبادئ التوجيهية الخاصة بتصاريح الإقامة الخاصة للأجانب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت وكالة خدمات الهجرة اليابانية اليوم الثلاثاء مبادئ توجيهية منقحة بشأن منح تصريح إقامة خاص للمواطنين الأجانب المعرضين للترحيل.

وبموجب المبادئ التوجيهية المنقحة، ستنظر الوكالة بشكل إيجابي في الحاجة إلى حماية مصالح أطفال هؤلاء الأجانب الذين يعيشون مع أسرهم في اليابان. سيبدأ استخدام المبادئ التوجيهية المنقحة عندما يدخل قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين المنقح في البلاد حيز التنفيذ في وقت مبكر من شهر يونيو.

يمكن لوزير العدل الياباني، حسب تقديره، منح تصريح إقامة خاص للمواطنين الأجانب الذين يخضعون للترحيل لأسباب مثل الإقامة غير القانونية للبقاء في البلاد كإجراء استثنائي من خلال أخذ عوامل مختلفة في الاعتبار.

ونتيجة لهذه العوامل، فإن قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين المنقح، والذي صدر في يونيو/حزيران الماضي، يشير إلى الظروف العائلية والقضايا السلوكية، من بين أمور أخرى.

ومن خلال تفصيل هذه العوامل، تنص المبادئ التوجيهية المنقحة على أن الوكالة، عند اتخاذ قرار بشأن منح تصريح إقامة خاص، ستنظر بشكل إيجابي إلى ظروف مثل حصول الأطفال على التعليم في اليابان لفترة معينة من الوقت واندماج الوالدين بشكل جيد في المجتمع.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)