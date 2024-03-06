الحكم على طبيب ياباني بالسجن 18 عامًا بتهمة ”القتل الرحيم“

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كيوتو- (جيجي برس)-- حكمت محكمة جزئية يابانية، اليوم الثلاثاء، على الطبيب يوشيكازو أوكوبو البالغ من العمر 45 عامًا بالسجن لمدة 18 عامًا بتهمة قتل مريض بالتصلب الجانبي الضموري بناءً على طلب الضحية في عام 2019.

رفض هيروشي كاواكامي، رئيس محكمة منطقة كيوتو، دفع الدفاع بالبراءة، قائلاً إن تصرف أوكوبو غير مقبول اجتماعيًا. وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة 23 عاما.

واعترف أوكوبو بتهم القتل العمد، وقال إنه ”فعل ذلك لتحقيق رغبة (المريض)“.

إلا أن القاضي أشار إلى أن المتهم أعطى المريضة عقارا لقتلها خلال 15 دقيقة فقط، بعد أن حصل على مكافأة قدرها 1.3 مليون ين. وقال ”من الصعب الاعتقاد بأن (أوكوبو) كان يهتم حقا بالضحية“.

كما رفض كاواكامي ادعاء جانب الدفاع بأن أوكوبو حاول تحقيق ”الموت الرحيم“ الذي اختارته الضحية المصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري وأن اتهامه يتعارض مع الدستور.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)