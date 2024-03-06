«أوبر إيتس» تطلق خدمة التوصيل باستخدام الروبوتات في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو، 5 مارس (جيجي برس) - قالت شركة أوبر إيتس اليابان يوم الثلاثاء إنها ستطلق خدمة توصيل الطعام باستخدام روبوت مستقل في منطقة نيهونباشي بطوكيو يوم الأربعاء، في محاولة لمعالجة النقص في موظفي التوصيل.

واليابان هي الدولة الثانية التي تقدم فيها أوبر إيتس خدمة التوصيل بالروبوتات، بعد الولايات المتحدة.

سيتم تشغيل روبوت توصيل واحد في الوقت الحالي، لعمليات التسليم التي تستغرق حوالي 30 دقيقة.

وسيتحرك الروبوت، الذي طورته شركة أمريكية، على الأرصفة بسرعة قصوى تبلغ 5.4 كيلومتر في الساعة. وهو مجهز بكاميرا وسيتم التحكم فيه عن بعد عند معابر المشاة.

سيتعين على المستخدمين الخروج لاستلام ما طلبوه. لكن قال مسؤول في شركة ميتسوبيشي إلكتريك، التي ستتولى مجموعتها تشغيل الروبوت، إنه ”من الممكن تقنيا“ أن يتحرك الروبوت داخل المباني ويستخدم المصاعد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)