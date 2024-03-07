【فيديو】«أوبر إيتس» تبدأ عمليات التوصيل بالروبوتات في طوكيو

أخبار اليابان

قالت شركة ”أوبر إيتس“ اليابان يوم الثلاثاء إنها ستطلق خدمة توصيل الطعام باستخدام روبوت مستقل في منطقة نيهونباشي بطوكيو يوم الأربعاء، في محاولة لمعالجة النقص في موظفي التوصيل.

واليابان هي الدولة الثانية التي تقدم فيها أوبر إيتس خدمة التوصيل بالروبوتات، بعد الولايات المتحدة.

تواجه اليابان، التي تعاني من نقص متزايد في اليد العاملة، وقامت بتعديل قوانين المرور العام الماضي لتسمح بتشغيل روبوتات التوصيل في الأماكن العامة. وتقوم شركات أخرى، بما في ذلك باناسونيك، بتجربة روبوتات توصيل لطيفة وجديدة لنقل البضائع.

روبوتات أوبر إيتس، التي تأتي على شكل صندوق، مزودة بمصابيح أمامية تشبه العيون وثلاث عجلات على كل جانب لتسهيل التنقل على الأرصفة، حيث تحسب المسارات بشكل مستقل باستخدام أجهزة الاستشعار لتجنب المارة والعقبات الأخرى.

هذه الروبوتات تتحرك بسرعة تصل إلى 5.4 كم في الساعة، ومزودة بأضواء وامضة حول الغطاء للفت الانتباه. يوجد أيضًا عامل بشري في وضع الاستعداد للتدخل في حالة حدوث أي مشكلة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)