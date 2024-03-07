بدء امتحانات القبول بالمدرسة الثانوية في محافظة إيشيكاوا التي ضربها الزلزال

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إيشيكاوا - (جيجي برس) -- بدأت امتحانات القبول للمدارس الثانوية في محافظة إيشيكاوا، وسط اليابان، يوم الأربعاء، لتستمر على مدار يومين، وذلك بعد حوالي شهرين من الزلزال القوي الذي ضرب وسط البلاد في أوائل العام الجديد. وقد ذكرت حكومة المحافظة أن 92 طالبًا أدوا امتحانات القبول في مكان خاص تم تجهيزه في كانازاوا، عاصمة إيشيكاوا، للطلاب الذين يقطنون في المناطق التي تأثرت بشكل خاص بالزلزال.

ونتيجة للأضرار التي لحقت ببعض المباني الدراسية جراء الزلزال، اضطرت ثلاث مدارس إلى نقل مواقع امتحاناتها إلى أماكن بديلة نظرًا للمخاوف المتعلقة بالسلامة. كما قامت بعض المدارس بتغيير محتويات الامتحان، وألغت خمس مدارس المقابلات الشخصية.

قالت طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا، والتي كانت ستنتقل إلى وحدة سكن مؤقتة في وقت لاحق من يوم الأربعاء من مركز للإيواء: ”لم تسير استعداداتي للامتحان كما كنت أتمنى، بسبب أيام لم أتمكن فيها من الذهاب إلى المدرسة وانقطاع الاتصال بالإنترنت. ولكنني متفائلة بأن أؤدي بشكل جيد في الامتحانات“.

كما قالت طالبة أخرى، إن منزلها ظل سليمًا بعد الزلزال، لكنها وجدت صعوبة في التركيز على الدراسة خلال الشهرين التاليين للكارثة. وأضافت: ”أتذكر فقط المعلومات التي حفظتها في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، لكنني سأبذل قصارى جهدي في الامتحانات“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)