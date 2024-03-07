دخول شركات أجنبية للمنافسة في سوق الحافلات الكهربائية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- بدأت الحافلات الكهربائية المصنعة من قبل شركات غير يابانية في جذب الاهتمام في اليابان كوسيلة للنقل في المناطق التي تعاني من تراجع السكان أو شيخوختهم.

يشير دخول شركات تصنيع السيارات التجارية غير اليابانية، مثل كارسان التركية وشركة بي واي دي الصينية، إلى سوق الحافلات الكهربائية في اليابان إلى تحول مثير في صناعة النقل العام بالبلاد. مع التركيز على الحافلات الصغيرة المجتمعية، تلبي هذه الشركات حاجة متزايدة في المناطق التي تواجه تحديات مثل شيخوخة السكان وانخفاض أعدادهم.

الاهتمام بحافلة e-Jest الكهربائية من كارسان، والتي تتسع لـ 22 راكبًا، يبرز الطلب على وسائل نقل عامة أكثر فعالية من حيث التكلفة وصديقة للبيئة في الأماكن ذات المساحات الضيقة والمعقدة. مع سعر يبلغ 47.3 مليون ين، تُظهر e-Jest قدرتها على ملء فجوة مهمة في السوق بفضل ميزاتها المتعددة مثل مدى القيادة الذي يبلغ 210 كيلومترات وتقنيات الأمان الحديثة.

اهتمام حكومة مدينة إينا بالحافلة يُعد مؤشرًا واضحًا على الإمكانات الكبيرة لهذه النوعية من الحافلات في تحسين النقل العام في اليابان، خاصة في المناطق الأقل تطورًا. تطمح Altech لتوسيع نطاق انتشار هذه الحافلات بشكل كبير، مع هدف بيع حوالي 30 وحدة هذا العام والوصول إلى حوالي 100 وحدة سنويًا بحلول 2025 أو بعد ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد اعتماد بطارية من إنتاج BMW AG وتصميم الحافلة الذي يسمح بالدخول إلى الأزقة الضيقة نقاط قوة تُضاف إلى جاذبية e-Jest. ومع الحصة الأكبر في السوق الأوروبية للحافلات الكهربائية التي تمتلكها كارسان، تُظهر الشركة قدرتها على الابتكار وتلبية متطلبات السوق المتنوعة، مما يؤكد على الإمكانات الواعدة لنمو سوق الحافلات الكهربائية في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)