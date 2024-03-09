تقارير عن تزايد بق الفراش بسرعة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يتزايد عدد التقارير حول بق الفراش بسرعة في اليابان منذ العام الماضي، وفقًا لصانعي المبيدات الحشرية.

تلقت شركة Earth Corp، المعروفة بمنتجات مثل بخاخات إيرث جيت 975 بلاغًا من هذا القبيل في عام 2023، ارتفاعًا من 313 في عام 2022.

ويبدو أن هذا الارتفاع يعكس المخاوف بين العديد من الأسر، والتي تكثفت بعد تقارير وسائل الإعلام عن بق الفراش المقاوم للمبيدات الحشرية المستخدمة على نطاق واسع.

ومن المتوقع أن يتزايد بق الفراش في فصلي الربيع والصيف حيث ينشط في درجات حرارة تبلغ حوالي 25 درجة مئوية.

استجابةً للعدد المتزايد من التقارير، أضافت شركة Fumakilla Ltd. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 صفحة إلى موقعها الإلكتروني تدرج المنتجات الفعالة ضد بق الفراش.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)