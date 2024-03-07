【فيديو】اختبار قطار ”طلقة“ جديد في اليابان

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تم عقد حدث اختبار ركوب لقطار ياماغاتا شينكانسن الجديد ”سلسلة E8“، والذي من المقرر إطلاقه لأول مرة في السادس عشر من هذا الشهر. يتمتع القطار بمميزات فريدة تجعل رحلة الركاب ممتعة ومريحة. يقوم القطار بالسير داخل محافظة ياماغاتا، ومن نوافذه يمكن للركاب رؤية مناظر طبيعية مذهلة للثلوج البيضاء الناصعة. يتألف القطار من 7 عربات، ويتميز بتصميم داخلي رائع يتماشى مع الجمال الطبيعي للمنطقة.

تم تصميم ديكور العربات العادية على غرار نهر موغامي، بينما تم تزيين المقاعد بألوان زاهية من الأصفر والأحمر. يستخدم الجزء الخارجي للقطار اللون الأرجواني المستوحى من طائر المحافظة ”أوشيدوري“ في الجزء العلوي، والجسم الأبيض المستوحى من ثلج زاو، مع خطوط صفراء مستوحاة من القرطم.

كميزة إضافية، جميع المقاعد مجهزة بمنافذ كهرباء، وتتوفر مساحة لثلاثة مقاعد للكراسي المتحركة الكهربائية ذات المقابض. وسيتم تشغيل القطار بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، مما يجعله أحد أسرع وسائل النقل في المنطقة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)