الحكومة اليابانية تستعد لسيناريو عودة ترامب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- مع تزايد تأكيد فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بدأت الحكومة اليابانية في اتخاذ استعدادات كاملة للعمل مع معسكره.

ومع الحفاظ على العلاقات مع إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، تجد الحكومة أنه من الضروري الاستعداد لإعادة انتخاب بايدن أوعودة ترامب إلى السلطة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ”إن بلادنا تراقب حملة الانتخابات الرئاسية باهتمام كبير“.

وفي الوقت الذي تجتذب فيه عودة ترامب المحتملة اهتماما عالميا، تقوم وزارة الخارجية بتعبئة السفارة اليابانية في واشنطن والقنصليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بشكل كامل لتحليل المواقف خاصة في الدول التي تشهد صراعا متقاربا وتصريحاته.

وتخطط الوزارة أيضًا للتواصل خلف الكواليس مع الأشخاص الذين قد يشغلون مناصب رئيسية في إدارة ترامب الثانية، وذلك باستخدام العلاقات الشخصية التي تم تأسيسها في الماضي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)