اليابان... وفاة مبتكر شخصية «دراغون بول»

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طوكيو - (جيجي برس)-- توفي فنان المانغا الياباني الشهير عالميًا أكيرا تورياما، والمعروف بأعماله بما في ذلك ”دكتور سلامب“ و”دراغون بول“، بسبب ورم دموي حاد تحت الجافية في الأول من مارس عن عمر يناهز 68 عامًا.

بعد ظهوره لأول مرة كرسام كاريكاتير في عام 1978، بدأ تورياما، وهو مواطن من محافظة آيتشي بوسط اليابان، سلسلة دكتور سلامب في عام 1980 في مجلة ويكلي شونين جمب المصورة.

أصبح العمل مشهورًا جدًا بفضل شخصيته الرئيسية ”أراري تشان“، وهي فتاة روبوت ذات مظهر لطيف وقوة فائقة، وقصص مضحكة تتمحور حولها. تم تحويل دكتور سلامب إلى مسلسل أنمي تلفزيوني.

وصدر أشهر أعماله ”دراغون بول“ في عام 1984. الشخصية الرئيسية هي سون غاكو وتتقاتل مع الكثير من الأشرار.

وبيع من سلسلة المانغا هذه أكثر من 260 مليون نسخة حول العالم. وتم تطوير أعمال رسوم متحركة وألعاب بعنوان ”دراغون بول“، بالإضافة إلى فيلم من هوليوود.

كما صمم توريياما شخصيات لسلسلة ألعاب حظيت بشهرة كبيرة تحت اسم ”مسعى التنين“.

ونال فنان المانغا الجائزة الخاصة في مهرجان أنغوليم الدولي الأربعين للشرائط المصوّرة عام 2013 عن مجمل أعماله.

وابتكر تورياما أيضاً شخصيات لعدد من ألعاب الفيديو على غرار سلسلة «دراغون كويست»، أو «كرونو تريغر» في تسعينات القرن العشرين.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)







