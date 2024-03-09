مسح حكومي: عدد أقل من الناس في اليابان راضين عن دخلهم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر مسح حكومي يوم الجمعة أن عدد الأشخاص الذين يشعرون بالرضا عن دخلهم في اليابان أقل مما كانوا عليه قبل عامين وسط ارتفاع الأسعار.

ووجد الاستطلاع الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء أن نسبة المشاركين الذين كانوا راضين أو راضين إلى حد ما عن دخلهم انخفضت بنسبة 3.5 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق لعام 2022 إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 31.4٪.

وارتفعت نسبة المشاركين الذين كانوا غير راضين أو غير راضين إلى حد ما عن دخلهم بمقدار 3.2 نقطة إلى مستوى قياسي بلغ 68٪.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن نسبة منخفضة قياسية بلغت 49% قالوا إنهم راضون أو راضون إلى حد ما عن ظروفهم المعيشية العامة.

وارتفعت نسبة المشاركين الذين يشعرون بأن ظروفهم المعيشية قد تدهورت عن الاستطلاع السابق بمقدار 3.3 نقطة إلى 35.9٪، في حين ارتفعت نسبة أولئك الذين يشعرون بعكس ذلك بمقدار 0.7 نقطة إلى 5.4٪.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)