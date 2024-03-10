اليابان.. وفاة مؤدية صوت «ماركو الصغيرة»

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طوكيو - (جيجي برس)-- توفيت المؤدية الصوتية اليابانية تاراكو، المعروفة أساسًا بدورها كماروكو، بطلة مسلسل الأنيمي التلفزيوني الشهير ”ماروكو الصغيرة“، بسبب المرض يوم الاثنين. كانت تبلغ من العمر 63 عامًا.

وكانت تاركو تعمل وهي تكافح المرض منذ بداية العام الجاري، لكن حالتها تدهورت فجأة، بحسب وكالة المواهب التي تعمل بها.

ظهرت تاراكو، وهي مواطنة من محافظة غونما بشرق اليابان، لأول مرة كمؤدية صوتية في دور روضة أطفال في مسلسل الرسوم المتحركة ”Urusei Yatsura“ عام 1981. في مسلسل ماروكو الصغيرة، قدمت تاراكو صوت ماروكو، وهي فتاة في المدرسة الابتدائية. وذلك منذ أكثر من 30 عامًا منذ بدء بث مسلسل الأنيمي عام 1990.

بعد وفاة تاراكو، سيتم إعادة بث حلقات ماروكو الصغيرة السابقة في الوقت الحالي اعتبارًا من يوم الأحد، وفقًا لشركة Fuji Television Network Inc. وسيتم بث الحلقة الأخيرة التي تؤدي فيها تاراكو دور ماروكو في 24 مارس/ آذار.

عملت تاراكو أيضًا كمؤدية صوتية في العديد من الأعمال الأخرى، بما في ذلك دور Taruruto، الشخصية الرئيسية في مسلسل الأنمي التلفزيوني Magical Taruruto-kun.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)