اختبار سيارة طائرة في وسط اليابان

أخبار اليابان

هيوغو - (جيجي برس) - أجرت مجموعة باسونا يوم الأحد اختبارًا لسيارة طائرة في مدينة جزيرة أواجي بمحافظة هيوغو غربي اليابان، بالتعاون مع شركاء بما في ذلك حكومة بلدية أواجي.

وحلقت السيارة، التي كان يستقلها اثنان من المفتشين، بشكل مستقل في الاختبار.

تهدف مجموعة خدمات التوظيف اليابانية الرئيسية إلى استخدام السيارة الطائرة للسياحة وكبنية تحتية أثناء الكوارث.

ويمكن للطائرة ذات المقعدين، التي صنعتها شركة EHang الصينية لصناعة السيارات الطائرة، السفر بسرعة تصل إلى 130 كيلومترًا في الساعة. وفي الاختبار، صعدت السيارة إلى ارتفاع 40 مترًا وحلقت لمدة 4 دقائق تقريبًا بسرعة تصل إلى 25 كيلومترًا في الساعة.

وأظهر محافظ هيوغو موتوهيكو سايتو، الذي زار موقع الاختبار لتفقد رحلة السيارة، توقعات عالية بشأن إمكانات وسائل النقل الجديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)