فيلم الأنيمي الياباني «الصبي ومالك الحزين» يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل

أخبار اليابان

لوس أنغلوس - (جيجي برس)-- فاز المخرج الياباني هاياو ميازاكي بأوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة طويل عن فيلمه ”الصبي ومالك الحزين“، وكان ميازاكي قد عاد من تقاعده ليكتب ويخرج أحدث أفلامه ليفوز بالأوسكار الثاني عنه.

وهذا هو ثاني عمل لميازاكي يفوز بجائزة الأوسكار، بعد أن أصبح فيلمه ”سبيريتد أواي“ أول فيلم رسوم متحركة ياباني طويل يفوز بالجائزة في عام 2003.

كان ”الصبي ومالك الحزين“ أول عمل لميازاكي منذ عقد من الزمن. تدور أحداث الفيلم حول صبي يقوده طائر غامض إلى عالم خيالي بعد وفاة والدته في حريق أثناء الحرب.

تم عرض الفيلم في اليابان في يوليو/ تموز الماضي وفي أمريكا الشمالية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واحتل المرتبة الأولى في مبيعات شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية في الأسبوع الذي تم إصداره فيه.

وفي الوقت نفسه، غاب فيلم ”Perfect Days“ بطولة الممثل الياباني كوجي ياكوشو عن جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)