انخفاض القوى العاملة في اليابان بشكل كبير في 2040

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- سينخفض عدد العمال في اليابان بمقدار 9.56 مليون نسمة عام 2022 ليصل إلى 57.68 مليون نسمة في عام 2040 إذا استمرت البلاد في عدم تحقيق نمو اقتصادي وتفتقر إلى المشاركة النشطة في القوى العاملة، وخاصة من قبل النساء، وفقا لتقرير جديد من قبل هيئة تابعة للحكومة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد القوى العاملة في البلاد بمقدار 100 ألف نسمة لتصل إلى 67.34 مليون نسمة إذا استمر اقتصاد البلاد في النمو بنحو 1.5 إلى 2٪، وحققت النساء وكبار السن تقدمًا كبيرًا في المشاركة في سوق العمل، وفقًا للمعهد الياباني لسياسات العمل والتدريب.

يقوم المعهد بتقديرات القوى العاملة كل 5 سنوات أو نحو ذلك. وقدرت في السابق أن القوى العاملة سوف تتقلص إلى 52.45 مليون نسمة في عام 2040 في ظل سيناريو النمو الصفري.

والتقدير الأخير أعلى من التقدير السابق، وهو ما يعكس جزئيا انخفاضا أبطأ من المتوقع في عدد سكان البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)