اليابان.. مرور عام على تخفيف توجيهات استخدام الكمامات

أخبار اليابان

طوكيو/أوساكا - (جيجي برس) -- أظهرت البيانات الأخيرة أنه بعد مرور عام من ترك الحكومة اليابانية لقرار وضع الكمامات للوقاية من عدوى كورونا للأفراد، تشهد البلاد تعايشًا بين الذين يضعون الكمامات والذين لا يضعونها.

في البداية، كان معظم الناس يضعون الكمامات حتى بعد تغيير السياسة العام الماضي، ولكن بدأ عدد الأشخاص الذين يخرجون بدون الكمامات في التزايد تدريجيًا بعد أن خفضت الحكومة تصنيف فيروس كورونا إلى مستوى الإنفلونزا الموسمية.

في صالة الألعاب الرياضية التابعة لسلسلة صالات اللياقة البدنية الكبرى Tipness في حي كيتا، يرتدي حوالي 10% فقط من المستخدمين الحاليين الكمامات، حيث تم إلغاء القاعدة التي كانت تفرض وضع الكمامات قبل عام وتخفيف القيود على عدد الأشخاص في الصالة بعد تخفيض تصنيف فيروس كورونا. وقد تم أيضًا تقليل عدد معقمات الأيدي والحواجز في الصالة.

قال هيديهيرو ساوادا، البالغة من العمر 64 عامًا، الذي جاء إلى صالة الألعاب لممارسة التمارين: ”كان وضع الكمامات أمرًا مرهقًا، حيث كنت أشعر بضغط مضاعف“. وأضاف ”لقد أصبح الأمر أكثر متعة الآن بعدما كنت أتدرب وحيد في صمت“، حيث أدى تخفيف القواعد إلى إتاحة الفرص للتحدث مع الأشخاص الآخرين داخل الصالة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، جيجي برس)