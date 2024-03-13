انفجار صاروخ كايروس الياباني بعد انطلاقه مباشرة

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واكاياما - (جيجي برس)-- انفجر صاروخ ياباني يحمل قمرًا صناعيًا طورته شركة سبيس وان بعد وقت قصير من إقلاعه من موقع الإطلاق التابع للشركة ومقرها طوكيو في كوشيموتو بمحافظة واكاياما، يوم الأربعاء.

وقالت شركة سبيس وان عن الإطلاق الفاشل لصاروخ كايروس: ”تم اتخاذ إجراء لإنهاء الرحلة بعد الإطلاق، والتفاصيل قيد التحقيق“.

ولو كان الإطلاق ناجحا، لكان هذا أول إطلاق في اليابان لصاروخ يحمل قمرا اصطناعيا تم تطويره من قبل القطاع الخاص.

في مؤتمر صحفي في ناتشيكاتسورا، واكاياما، اعتذر رئيس شركة سبيس وان، ماساكازو تويودا، عن الفشل في تلبية توقعات الناس، وقال إن الشركة ستسرع الجهود للعثور على سبب الفشل.

وصرح محافظ واكاياما شوهي كيشيموتو للصحفيين في مكتبه بمدينة واكاياما أن الصاروخ اكتشف خللاً واتخذ إجراء إنهاء الرحلة. وقال ”الأمر مختلف عن انفجار خارج عن السيطرة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)