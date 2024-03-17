تويوتا تطور وسيلة تنقل مستوحاة من شخصيات البوكيمون

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طوكيو - (جيجي برس)-- قام مهندسو شركة تويوتا موتور بتطوير وسيلة تنقل مستوحاة من ميرايدون، وهي شخصية من سلسلة ألعاب بوكيمون مونسترز الشهيرة بالتعاون مع شركة بوكيمون.

وسيتم عرض التنقل في مجمع طوكيو ميدتاون هيبيا لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الجمعة. وسيُسمح للزوار بركوبها ليشعروا وكأنهم في عالم البوكيمون.

أطلقت جمعية تويوتا الهندسية، وهي مجموعة من موظفي تويوتا، مشروع ميرايدون للتنقل، بناءً على دراسة استقصائية لحوالي 8000 طفل في المدارس الابتدائية.

تتميز وسيلة التنقل بوضع رباعي الأرجل ووضع الدفع بعجلتين. ويمكنه السير بسرعة حوالي 3 كيلومترات في الساعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)