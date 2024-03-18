نيسان وهوندا تتعاونان من أجل البقاء في حلبة المنافسة العالمية للسيارات الكهربائية

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طوكيو - (جيجي برس) - قالت شركة نيسان موتور وهوندا موتور يوم الجمعة إن شركتي صناعة السيارات اليابانية الكبرى ستتعاونان مع بعضهما البعض في مجالات واسعة النطاق مرتبطة بالسيارات الكهربائية.

ومن خلال تبادل مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في نفس اليوم، ستبدأ الشركتان في النظر في كيفية العمل معًا على وجه التحديد، من بين أمور أخرى، في تطوير منصات البرامج المتطورة والمكونات الأساسية للمركبات الكهربائية.

قال النقاد إن الشراكة التجارية بين ثاني وثالث أكبر شركات صناعة السيارات في اليابان قد تغير مشهد صناعة السيارات المحلية.

وفي مؤتمر صحفي في طوكيو، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان ماكوتو أوتشيدا: ”من الصعب جدًا على شركتنا وحدها تطوير جميع التقنيات اللازمة للكهرباء“.

وأضاف توشيهيرو ميبي الرئيس التنفيذي لشركة هوندا: ”تأثير (خفض) التكلفة قوي للغاية“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)