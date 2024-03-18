افتتاح متنزه جيبلي بالكامل في اليابان

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آيتشي، 16 مارس/آذار (جيجي برس)-- تم افتتاح منتزه جيبلي، وهو منتزه ترفيهي يقع في وسط اليابان يعيد إنتاج عوالم أفلام الأنيمي لشركة ستوديو جيبلي، بالكامل للجمهور يوم السبت مع إضافة متنزه جديد، المنطقة الخامسة تسمى ”وادي السحرة“.

يضم المتنزه الترفيهي الواقع في ناجاكوتي بمحافظة آيتشي خمس مناطق. منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تم افتتاح المناطق الأربع الأخرى على مراحل، وتعرض مناطق جذب مستوحاة من أفلام مثل ”جاري توتورو“ و”همس القلب“.

وتتوقع حكومة المحافظة الآن أن تجتذب الحديقة حوالي 1.8 مليون زائر سنويًا.

في منطقة وادي السحرة الجديدة، يبيع أكبر مخبز الذي ظهر في فيلم أنيمي ”كيكي لخدمة التوصيل“، الخبز بالفعل. قلعة هاول، التي تظهر في أنيمي ”قلعة هاول المتحركة“، تتحرك جزئيًا وتنفث الدخان. تشتمل المنطقة أيضًا على دائري بالإضافة إلى ركوب آلة الطيران للأطفال.

هناك ثلاثة أنواع من التذاكر المتاحة عن طريق الحجز. يبلغ سعر تذكرة Ghibli Park O-Sanpo Day Pass Premium، التي تتيح للزوار الوصول إلى جميع المناطق الخمس وجميع المرافق، 7300 ين للبالغين و3650 ينًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عامًا في أيام الأسبوع و7800 ين للبالغين و3900 ين للأطفال في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)