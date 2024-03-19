【فيديو】افتتاح متنزه «غيبلي» بالكامل في اليابان

أخبار اليابان

تم افتتاح منتزه غيبلي، الذي يقع في وسط اليابان، يوم السبت، ليكون منتزهًا ترفيهيًا يقدم للجمهور إعادة إنتاجًا كاملًا لعوالم أفلام الأنيمي من شركة ستوديو غيبلي. تم إضافة منطقة جديدة تسمى ”وادي السحرة“ لتكتمل الخمس مناطق في المتنزه.

تم افتتاح المناطق الأربع الأخرى على مراحل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وتضم مناطق جذب مستوحاة من أفلام مشهورة مثل ”جاري توتورو“ و”همس القلب“.

من المتوقع الآن أن يجتذب المنتزه حوالي 1.8 مليون زائر سنويًا، وفي منطقة ”وادي السحرة“ الجديدة، يمكن للزوار شراء الخبز من أكبر مخبز ظهر في فيلم الأنيمي ”كيكي لخدمة التوصيل“. كما تحرك قلعة هاول جزئيًا وتنفث الدخان، وتشمل المنطقة دائري بالإضافة إلى ركوب آلة الطيران للأطفال.

تتوفر ثلاثة أنواع من التذاكر عبر الحجز، حيث تبلغ تكلفة تذكرة Ghibli Park O-Sanpo Day Pass Premium 7300 ين للبالغين و3650 ين للأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عامًا) في أيام الأسبوع، و7800 ين للبالغين و3900 ين للأطفال في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، وتتيح الوصول إلى جميع المناطق الخمس والمرافق.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)