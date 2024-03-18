محطة فوكوشيما للطاقة النووية تكمل عملية تصريف المياه للسنة الأولى

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة يوم الأحد أنها أكملت المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية تصريف المياه المعالجة في المحيط لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية رقم 1، خلال السنة الأولى.

في هذه العملية، تم تصريف حوالي 31200 طن من المياه المعالجة، التي تحتوي على كميات ضئيلة من التريتيوم المشع، في المحيط وفقاً للخطة المحددة.

بدأت عملية تصريف المياه المعالجة في أغسطس/آب 2023، حيث تم تخفيف حوالي 7800 طن من المياه المعالجة عن طريق إضافة كمية كبيرة من مياه البحر في كل عملية، وتم تصريفها بعيداً عن الشاطئ عبر نفق تحت البحر في 4 مرات خلال فترة أسبوعين.

وكانت مستويات التريتيوم في مياه البحر والأسماك التي تم فحصها من قبل شركة تيبكو والحكومة اليابانية أقل من المعايير الوطنية المحددة.

وخلال المرحلة الرابعة، التي بدأت في 28 فبراير/شباط، تم تعليق عملية التصريف لمدة تزيد عن 15 ساعة للتأكد من السلامة، بعد وقوع زلزال قوي ضرب محافظة فوكوشيما، موقع المحطة النووية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)