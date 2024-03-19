”المنازل الفورية“ تستخدم على نطاق واسع في مناطق زلزال وسط اليابان

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إيشيكاوا - (جيجي برس)-- في المناطق التي ضربها زلزال الأول من يناير/ كانون الثاني في شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان، تم بناء أكثر من 1000 ”منزل فوري“ يمكن تشييده في وقت قصير، حيث تستخدم كمساكن للضحايا وأماكن اجتماع وقواعد للمتطوعين.

تم تطوير المنزل الفوري من قبل المهندس المعماري كيسوكي كيتاغاوا، 49 عامًا، الأستاذ في معهد ناغويا للتكنولوجيا في مدينة ناغويا بوسط اليابان.

يتم إعداد النسخة المخروطية القابلة للنفخ للاستخدام الخارجي عن طريق ضخ الهواء إلى نسيج الخيمة باستخدام منفاخ هواء ورش مادة عازلة من اليوريثان من الداخل. يتصلب العزل ويعمل كجدار يسمح للهيكل بالحفاظ على شكله حتى بدون عمود.

ويبلغ ارتفاع المنزل حوالي 4 أمتار ومساحة أرضية تبلغ حوالي 20 مترًا مربعًا بالإضافة إلى الاحتفاظ بالرطوبة العالية، ويمكن تشييد الهيكل في حوالي ساعة. تم إنشاء ثلاثة منازل فورية للاستخدام الخارجي في المناطق التي ضربها الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا عام 2023.

أما النسخة الداخلية، فهي مصنوعة من أجزاء من الورق المقوى، ويبلغ ارتفاعها حوالي 2 متر ولها سقف ونوافذ، ويمكن تركيبها في أقل من 15 دقيقة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)