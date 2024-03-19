الإمبراطور والإمبراطورة يزوران شبه جزيرة نوتو التي ضربها الزلزال

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طوكيو - (جيجي برس) - قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو سيزوران شبه جزيرة نوتو بمحافظة إيشيكاوا يوم الجمعة للقاء الأشخاص المتضررين من الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر في أول أيام العام الجديد.

وسيزور الزوجان الإمبراطوريان مرافق الإخلاء في مدينتي واجيما وسوزو، وفقًا لوكالة البلاط الإمبراطوري. وسوف يجتمعان أيضًا مع المسؤولين الذين يعملون في مجال الإغاثة في حالات الكوارث والاستجابات الأخرى للزلازل.

وستكون هذه الزيارة الثانية للزوجين الإمبراطوريين إلى منطقة منكوبة منذ تنصيب الإمبراطور في عام 2019 بعد رحلتهما إلى محافظتي ميياغي وفوكوشيما اللتين ضربهما إعصار في ذلك العام. سيتم تأجيل الرحلة إلى أوائل أبريل/ نيسان بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسيستخدم الإمبراطور والإمبراطورة طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الذاتي خلال رحلة الجمعة بعد وصولهما إلى مطار نوتو في واجيما.

وبينما شعر الزوجان الإمبراطوريان بالحزن بسبب الأضرار الهائلة الناجمة عن الزلزال، فقد امتنعا عن القيام برحلة إلى المناطق المتضررة خوفًا من أن الزيارة ستشكل عبئًا على السكان المحليين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)