اليابان لا تعترف بالانتخابات الروسية في الأراضي الأوكرانية ”المحتلة“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- انتقدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، روسيا لإجراء انتخابات، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في المناطق الأوكرانية التي تدعي موسكو أنها ضمتها.

وقالت كاميكاوا في بيان إن ”ضم“ روسيا غير القانوني لهذه المناطق المحتلة هو ”انتهاك واضح للقانون الدولي“ و”يتعارض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة“. وأضافت: ”اليابان تدين هذا الأمر بشدة مرة أخرى، لأن مثل هذا العمل غير مقبول على الإطلاق“.

وأضافت: ”من غير المقبول على الإطلاق“ أن تجري روسيا أي انتخابات في المناطق بطريقة ”تنتهك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها“.

صدر البيان بعد فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي انتهت يوم الأحد.

وقال البيان إن العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا ”عمل مشين يهز أسس النظام الدولي“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)