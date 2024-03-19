بنك اليابان ينهي سياسة أسعار الفائدة السلبية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صوت صناع القرار في بنك اليابان اليوم الثلاثاء لصالح إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية للبنك المركزي، مسجلة أول زيادة في سعر الفائدة منذ 17 عامًا.

كما ألغى بنك اليابان أيضًا التحكم في منحنى العائد، والذي يوجه أسعار الفائدة الرئيسية طويلة الأجل إلى حوالي الصفر في المائة، مما يضع الأساس لإنهاء 11 عامًا من حملة التيسير النقدي الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه أكد وجود دورة قوية من ارتفاع الأجور والأسعار وأن هدف التضخم بنسبة 2% من المرجح أن يتحقق بطريقة مستدامة ومستقرة.

وعلى الرغم من الزيادة الأولى في سعر الفائدة منذ فبراير/ شباط 2007، قال بنك اليابان إنه ”يتوقع الحفاظ على الظروف المالية الميسرة في الوقت الحالي“.

وبموجب سياسة سعر الفائدة السلبية التي تم تطبيقها في فبراير/ شباط 2016، تم تطبيق سعر فائدة بنسبة 0.1% على جزء من ودائع الحساب الجاري للمؤسسات المالية لدى بنك اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)