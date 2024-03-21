الأميرة أيكو الابنة الوحيدة لإمبراطور اليابان تتخرج من الجامعة

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طوكيو - (جيجي برس) - حضرت الأميرة اليابانية أيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، حفل تخرج جامعة غاكوشوين في طوكيو صباح الأربعاء.

اعتبارًا من أبريل/ نيسان، من المقرر أن تعمل الأميرة البالغة من العمر 22 عامًا كموظفة غير منتظمة في جمعية الصليب الأحمر اليابانية أثناء أداء واجباتها الرسمية كعضو بالغ في العائلة الإمبراطورية.

وفي الجامعة، ظهرت الأميرة أيكو وهي ترتدي ثوب كيمونو وردي فاتح بأكمام طويلة وتنورة زرقاء داكنة من نوع ”هاكاما“.

وقالت مبتسمة: ”لقد درست في السنوات الثلاث الأولى في فصول عبر الإنترنت والعام الماضي في هذا الحرم الجامعي. واكتسبت الكثير من الدروس الجديدة وأمضيت أربع سنوات مرضية“. ”أنا أيضًا سعيدة وممتنة لأنني التقيت بمدرسين وأصدقاء رائعين“.

وبمناسبة تخرجها، أجابت على أسئلة الصحافة كتابيًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)