سلسلة المطبوعات الخشبية ”ستة وثلاثون منظرًا لجبل فوجي“ لهوكوساي تباع بأكثر من 3.5 مليون دولار في مزاد بالولايات المتحدة

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نيويورك - (جيجي برس)-- تم بيع مجموعة كاملة من مطبوعات خشبية متسلسلة بعنوان ”ستة وثلاثون منظرًا لجبل فوجي“ للفنان الياباني كاتسوشيكا هوكوساي مقابل 3.559 مليون دولار في مزاد أقيم بدار كريستي للمزادات في نيويورك يوم الثلاثاء.

وأشارت دار المزادات إلى أن مواطنًا أمريكيًا اشترى المجموعة الكاملة، التي تتضمن التحفة الفنية ”كاناغاوا أوكينامي أورا“ أو ”تحت بئر الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا“.

ويُذكر أن هذه المرة الأولى منذ عام 2002 التي يتم فيها طرح مجموعة كاملة للبيع في مزاد، وقد شهدت العروض الفائزة ارتفاعًا بسبب زيادة شعبية أعمال هوكوساي خارج اليابان.

وفي العام الماضي، تم بيع لوحة ”كاناغاوا أوكينامي أورا“ مقابل 2.76 مليون دولار في مزاد بالولايات المتحدة، وهذا الرقم قياسي بالنسبة لمطبوعة للفنان هوكوساي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)