زلزال قوي يضرب منطقة كانتو بشرق اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ضرب زلزال قوي منطقة كانتو بشرق اليابان، بما في ذلك العاصمة اليابانية طوكيو، في حوالي الساعة 9:08 صباح الخميس.

قالت وكالة الأرصاد الجوية إن الزلزال بلغت قوته المبدئية 5.3 درجة ضرب طوكيو والمناطق القريبة منها اليوم الخميس، لكن لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع حوالي الساعة 9:08 صباحا، وكان مركزه في محافظة إيباراكي الجنوبية وعلى عمق حوالي 50 كيلومترا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)