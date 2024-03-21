الشرطة اليابانية تتعامل مع رقم قياسي بلغ 6482 شخصًا يتعاطون الحشيش في عام 2023

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طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر تقرير مسح أجرته وكالة السياسة الوطنية اليوم الخميس أن عدد الأشخاص الذين تعاملت معهم الشرطة اليابانية في قضايا تتعلق بالقنب في عام 2023 قفز بنسبة 21.3% عن العام السابق ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 6482 شخصًا.

وأظهر التقرير أيضًا أن الشرطة اتخذت إجراءات ضد 5914 شخصًا في قضايا المنشطات العام الماضي، بانخفاض 3.4%. وهذا يعني أن عدد الأشخاص الذين تم التعامل معهم من قبل الشرطة بسبب تعاطي القنب أكبر من عدد الأشخاص الذين تم التعامل معهم بسبب المنشطات لأول مرة منذ بدء المسح في عام 1958.

ومن بين المتورطين في قضايا القنب التي تعاملت معها الشرطة، كان 3545 شخصًا في العشرينات من العمر، مما يشكل أكبر مجموعة، يليهم 1222 شخصًا تحت سن 20 عامًا و974 شخصًا في الثلاثينيات من العمر.

وفي العام الماضي، تبين أن بعض أعضاء نادي كرة القدم الأمريكي التابع لجامعة نيهون كانوا يمتلكون أو اشتروا مخدرات غير مشروعة يُعتقد أنها من الحشيش، وتم القبض على أعضاء نادي الملاكمة بجامعة طوكيو الزراعية للاشتباه في حيازة الحشيش من أجل الربح.

علاوة على ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين تعاملت معهم الشرطة بسبب جرائم تتعلق بما يسمى بالمخدرات الخطرة، أو المخدرات المخلقة ذات التأثيرات المشابهة لآثار المنشطات والقنب، ارتفع بسرعة في السنوات الأخيرة. وبعد أن وصل إلى ذروته في عام 2015، انخفض إجمالي هؤلاء الأشخاص مع إزالة المتاجر التي تبيع الأدوية المخلقة في البلاد. ومع ذلك، بدأ المجموع في الزيادة في عام 2022 ووصل إلى 424 في عام 2023، بزيادة قدرها 145 حالة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)