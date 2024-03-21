اليابان تستأنف رحلات «أوسبري» بعد حادث تحطم الطائرة المميت

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طوكيو - (جيجي برس)-- استأنفت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية رحلاتها بطائرات النقل العسكرية ”أوسبري“ اليوم الخميس بعد أن رفع الجيش الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر الحظر على رحلات طائرات أوسبري الذي تم فرضه في أعقاب حادث مميت قبالة ساحل جنوب غرب اليابان العام الماضي.

وقال مسؤولون في قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية إنه تم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، بناء على المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة حول سبب تحطم الطائرة في نوفمبر/تشرين الثاني قبالة جزيرة ياكوشيما، والذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص كانوا على متنها.

أقلعت أول طائرة من طراز أوسبري بعد الساعة 11:30 صباحًا بقليل من معسكر كيسارازو التابع لقوات الدفاع الجوي البرية في محافظة تشيبا شرق طوكيو، حيث تم نشر أسطولها المكون من 14 طائرة من طراز أوسبري بشكل مؤقت.

وقد أوضحت قوات الدفاع الذاتي البرية بالفعل الظروف والإجراءات المتعلقة باستئناف رحلات طيران أوسبري للمسؤولين في الحكومات المحلية، بما في ذلك مدينة كيسارازو.

استأنف الجيش الأمريكي رحلات طائراته من طراز أوسبري في قاعدة فوتينما الجوية في غينوان بمحافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، في 14 مارس/ آذار بعد رفع الحظر العالمي الذي كان مفروضًا عليها في أعقاب الحادث.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)