إمبراطور وإمبراطورة اليابان يزوران شبه جزيرة نوتو التي ضربها زلزال ضخم في أول أيام 2024

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس)-- وصل إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى مطار نوتو في محافظة إيشيكاوا بوسط البلاد صباح الجمعة في رحلة تستغرق يومًا واحدًا إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة والذي ضرب اليابان في أول أيام السنة الجديدة.

وسيزور الزوجان الإمبراطوريان مدينتي واجيما وسوزو في إيشيكاوا بعد الظهر للقاء الأشخاص المتضررين من الزلزال والمسؤولين الذين يعملون في مجال الاستجابة للكوارث.

وتمثل الرحلة الزيارة الثانية للزوجين إلى المناطق المنكوبة بالكوارث منذ تنصيب الإمبراطور في عام 2019 بعد سفرهما في ديسمبر من ذلك العام إلى مياجي وفوكوشيما، المحافظتين الشماليتين الشرقيتين اللتين ضربتهما إعصار.

وفي المؤتمر الصحفي بمناسبة عيد ميلاده الشهر الماضي، قال الإمبراطور ناروهيتو إنه يريد زيارة المناطق المتضررة في منطقة نوتو مع الإمبراطورة ماساكو بمجرد أن يسمح الوضع لهما بالزيارة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)