اليابان.. جميع الكتب المدرسية للمرحلة الإعدادية تقريبًا ستحتوي على رموز الاستجابة السريعة

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طوكيو - (جيجي برس) - ستتضمن جميع الكتب المدرسية في المرحلة الإعدادية اليابانية تقريبًا رموز الاستجابة السريعة، أو QR، التي تسمح للطلاب بالوصول إلى روابط لمقاطع الفيديو والموارد التعليمية الأخرى، وفقًا لنتائج عروض وزارة التعليم التي صدرت يوم الجمعة.

يتماشى الاعتماد الواسع النطاق لرموز الاستجابة السريعة في الكتب المدرسية لاستخدامها في العام الدراسي 2025 مع مبادرة ”مدرسة جيجا“ التي أطلقتها الوزارة لتزويد كل طفل في المدرسة الابتدائية أو الإعدادية بجهاز معلومات.

وكانت هذه هي الجولة الثانية من عروض الكتب المدرسية التي أجرتها الوزارة بموجب المبادئ التوجيهية الحالية لمناهج التدريس.

اجتاز إجمالي 100 كتاب مدرسي يغطي 10 مواد للاستخدام في المدارس الإعدادية اعتبارًا من العام الذي يبدأ في أبريل/ نيسان 2025 مراجعة الوزارة. فشل أحد الكتب المدرسية، بينما تم تأجيل القرارات الخاصة بكتابين آخرين.

ركزت جميع الكتب المدرسية التي تم اجتيازها على ما يسمى بالتعلم النشط، والذي يركز على التعلم المستقل والتفاعلي والمتعمق، وهو مجال رئيسي في المبادئ التوجيهية لمناهج التدريس.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)