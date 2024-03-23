اليابان تسمح للأجانب بالانخراط في خدمات الرعاية المنزلية

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طوكيو - (جيجي برس) - اقترحت وزارة الشؤون الاجتماعية اليابانية على لجنة من الخبراء يوم الجمعة خطة للسماح للأجانب بشكل مشروط بالمشاركة في خدمات الرعاية المنزلية للمسنين.

وبموجب الخطة، التي تهدف إلى توسيع نطاق الوظائف المتاحة لهؤلاء الموظفين وتخفيف النقص في العمالة في هذا القطاع، ستكون مكاتب التمريض التي توظف هؤلاء الموظفين الأجانب ملزمة بتزويدهم ببرامج التدريب اللازمة.

حاليًا، يُسمح للمتدربين الفنيين الأجانب والعمال الأجانب ذوي ما يسمى بالمهارات المحددة بالعمل في مرافق الرعاية في البلاد. ومع ذلك، يُمنعون من المشاركة في خدمات المساعدة المنزلية لتقديم المساعدة الفردية للمستخدمين، بسبب مخاوف بشأن مهارات الاتصال الخاصة بهم باللغة اليابانية.

وستعمل الوزارة على وضع اللمسات النهائية على الخطة في اجتماع مستقبلي للجنة، على أمل رفع الحظر في وقت مبكر من السنة المالية 2024، التي تبدأ في أبريل/ نيسان.

ويعد نقص الموظفين بين مقدمي خدمات الرعاية التمريضية للزيارة المنزلية خطيرًا بشكل خاص، حيث بلغت نسبة فرص العمل الفعالة للباحثين 15.53 في السنة المالية 2022، وفقًا للوزارة. كما أن عدد العاملين في مجال الرعاية المنزلية يتقدم في السن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)