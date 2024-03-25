رئيس وزراء اليابان يسعى لعقد لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية

أخبار اليابان

سيؤول -(جيجي برس)-- قالت الأخت القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو أبلغ كوريا الشمالية مؤخرًا عن رغبته في مقابلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أقرب وقت ممكن، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.

وقالت شقيقة كيم يو جونغ، في بيان صدر عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن القرار السياسي الذي تتخذه اليابان أمر بالغ الأهمية لتطوير العلاقات بين البلدين.

وحثت طوكيو على تقديم تنازلات بشأن قضية اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين قبل عقود.

وقالت أيضًا إنه سيتم تصنيف كيشيدا على أنه شخص يحاول فقط اكتساب الشعبية إذا تمسك بقضية المختطفين اليابانيين.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)