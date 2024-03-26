مجلس الأمن يتبنى أول قرار له من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة

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نيويورك - (جيجي برس)-- تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين أول قرار له يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يدور القتال بين حركة حماس الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

القرار، الذي يسعى إلى وقف فوري للأعمال العدائية في الأراضي الفلسطينية حتى نهاية شهر رمضان، حصل على تأييد 14 من أصل 15 عضوا دائما وغير دائمين في المجلس، بما في ذلك اليابان وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

وامتنعت الولايات المتحدة، العضو المتبقي في المجلس والداعمة القوية لإسرائيل، عن التصويت، مشيرة إلى غياب لغة تدين حماس في القرار. ولكن على عكس القرارات المماثلة السابقة، توقفت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو)، مما سمح بتمرير القرار الأخير.

وأعربت إسرائيل عن استيائها من القرار الأمريكي بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) وأعلنت إلغاء وفد رفيع المستوى كان من المقرر أن يزور الولايات المتحدة.

يطالب القرار ”بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان“ الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن ”يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار“، و”يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن“.

وفي نفس السياق، قال مجلس الأمن الدولي إن هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة ويطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)