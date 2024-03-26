اليابان تقرر السماح بتصدير الجيل القادم من الطائرات المقاتلة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قررت اليابان اليوم الثلاثاء السماح بتصدير شكل المنتج النهائي من المعدات الدفاعية التي تم تطويرها بشكل مشترك مع دول أخرى إلى دول ثالثة، مما يحدث تحولًا كبيرًا آخر في السياسة الأمنية.

وفي الوقت الحالي، ستقصر اليابان هذه الصادرات على الطائرات المقاتلة من الجيل التالي التي ستطورها مع بريطانيا وإيطاليا.

ومن أجل السماح بمثل هذه الصادرات، قررت الحكومة مراجعة المبادئ التوجيهية لتنفيذ مبادئها الثلاثة بشأن نقل المعدات الدفاعية. وقد اتخذ القرار الوزراء التسعة الذين هم أعضاء عاديون في مجلس الأمن القومي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، خففت الحكومة القيود بشكل كبير على صادرات المعدات الدفاعية، مما سمح بتصدير المنتجات المصنعة بموجب ترخيص من الشركات الأجنبية إلى بلدانها. وجاء القرار الأخير بعد هذه الخطوة.

وفي يوم الثلاثاء، اتخذت الحكومة أيضًا قرارًا وزاريًا بشأن إجراءات تقييد صادرات المعدات الدفاعية المطورة دوليًا في شكل منتج نهائي إلى دول ثالثة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف، كوميتو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)